شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكرتك الأمريكية تعلن تقسيم نفسها لـ 3 شركات فى الطاقة والطيران والرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جنرال إليكتريك الأمريكية الرائدة أنها ستقسم نفسها إلى ثلاث شركات عامة تركز على الطيران والرعاية الصحية والطاقة.

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إنها ستفصل أعمالها فى الرعاية الصحية فى أوائل عام 2023، وقطاع الطاقة الذى يشمل عملها فى مجال الطاقة المتجددة والأعمال الرقمية فى أوائل عام 2024، وستحتفظ جنرال إليكتريك بحصة 19.9% فى وحدة الرعاية الصحية.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة لورانس كولب جونيور إنه من خلال إنشاء ثلاث شركات عامة عالمية رائدة فىا لصناعة، تستطيع كل منها أن تستفيد من تركيز أكبر ورأس المال المخصص والمرونة الإستراتيجية لدفع النمو طويل الاجل والقيمة للعملاء والمستثمرين.

وسيصبح كلوب رئيس غير تنفيذى لشركة الرعاية الصحية، وسيواصل عمله كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيىذى لجنرال إلكتريك حتى يتم فصل شركة الطاقة، ثم سيقود شركة الطيران.وتتوقع الشركة أن تصل تكاليف الانفصال والتحول إلى حوالى مليارى دولار، وهو ما سيتطلب موافقة مجلس إدارتها.

كما أعلنت جنرال إلكتريك ومقرها بوسطن أنها تتوقع خفض ديونها بأكثر من 75 مليار دولار بحلول نهاية العام.



