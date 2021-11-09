شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 9 نوفمبر 2021 عند مستويات 786 جنيها للجرام من عيار 21 وذلك مع استمرار تسجيل سعر أونصة الذهب اليوم 1825 دولار وهو ما ينعكس على سعر المعدن الأصفر في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1825 دولار.





أهم 3 مواضيع خلال الأسبوع أثرت على الذهب

قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين الصفر و0.25% كما كان متوقعًا، ولكنه أعلن عن البدء في تقليص برنامج شراء السندات بنحو 15 مليار دولار شهريًا اعتباراً من منتصف الشهر الحالي.

وشهدت تداولات الذهب تقلبات قوية في أعقاب القرار، فيما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته على الإطلاق.

صدم بنك إنجلترا الأسواق بعدم رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير كما كان البعض يعتقد، لذا تفاعل الجنيه الإسترليني سلبيًا مع القرار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث تراجع بنحو 1.5% مقابل الدولار الأمريكي وصولًا لمستويات تحت 1.35، بعدما كان يتداول فوق مستويات الـ 1.37 في بداية الأسبوع.

أضاف الاقتصاد الأمريكي 531 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر مقابل توقعات بإضافة 455 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.2% إلى 4.6%.

وارتفعت عوائد السندات الآجلة لـ 10 سنوات بعد الإعلان مما دفع الدولار الأمريكي للاستقرار قرب أعلى مستوياته للأسبوع الماضي مقابل سلّة من العملات.