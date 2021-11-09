شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" توقع مذكرة تفاهم مع "العربية لسلاسل الإمداد" لتدشين محطة صب جاف بميناء الدخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذراع الاستثمارى لوزارة النقل مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد، اليوم الثلاثاء، حيث وقع عن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض اللواء بحرى أ.ح / عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن شركة المجموعة العربية لسلاسل الامداد د.م/ ياسر القاضي رئيس مجلس الإدارة لشركة المجموعة العربية لسلاسل الامداد وشركة ريفاريو القابضة للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية لتدشين محطة الصب الجاف( مشروع مركز مصر للخدمات اللوجيستية والصناعات التكميلية) بميناء الدخلية بمساحة 300 الف م2 ، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة ميناء الأسكندرية وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض- جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض النقل اللوجيستى الذكى الشرق الأوسط وأفريقيا فى دورته الرابعة، والمقام حاليا بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر.

وصرح الدكتور ياسر القاضي أن شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد تستهدف ضخ استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه مصـرى، خلال العاميين القادميين في بناء مركز مصـر للخدمات اللوجيستية والصـناعات التكميلية ليكون أيقونة بجنوب المتوسـط وأفريقيا لتداول الحبوب والزيوت والصـناعات التكميلية بطاقة تصـل إلي 4 ملايين طن، من خلال نظام التداول والتفريغ والتخزين بنظام التحكم الآلي 100 %، ليحقق أعلي معايير الاسـتدامة البيئية ويقلل زمن الانتظار بميناء الدخيلة إلي صـفر يوم، وبأعلي معدل تفريغ يومي للحبوب بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة تفريغ 80 ألف طن / يوم وبسعة تخزينية تصـل إلي 400 ألف طن ورصيف بحرى، ويبلغ طوله 1100 وبعمق 15م، ويسمح باستقبال أكبر السـفن العاملة في الشـحن البحري للحبوب، ويسـاهم بخلق فرص عمل تصـل إلي 3800 فرصـة عمل.

وأضاف: "يوفر المشـروع لأول مرة بالشـرق الأوسط وأفريقيا منطقة صـناعات تكميلية للصناعات الغذائية ( مطحن الحبوب – مضـرب الأرز – تكرير السكر - إنتاج زيت الصويا ) ليلبي احتياجات السوق المصري وأفريقيا، ومشروعنا سيكون بعون الله نقلة نوعية في - مجال الشحن والتفريغ والتخزين والصناعات التكميلية للحبوب من خلال إدارة تشغيلية تشاركية عبر شركة فرنسية متخصصـة تدير 26 ميناء لتداول الحبوب عالميا تمتد خبراتها إلي 30 عام ليكون إضافة للاقتصاد القومي المصري حيث يساهم المشروع في الناتج القومي بمبلغ 29 مليار جنيه مصري".