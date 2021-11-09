شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من أعلى مستوياته في شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتربت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في شهرين اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية في محاولة للتكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في المعاملات وسجل 1824.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش، ليكون أقل بنحو ثلاثة دولارات من أعلى مستوياته منذ شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.