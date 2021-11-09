شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنفاق المصريين على شراء الذهب.. 22.9 طن خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي مؤخراً، ارتفاع مشتريات الشعب المصري من الذهب، وذلك بغرض حيازة المعدن النفيس كنوع من التحوط والاحتفاظ به كملاذ آمن وذلك عقب تراجع معدل الفائدة في ظل تحسن الاقتصاد، وفيما يلي أبرز المعلومات عن استهلاك الذهب في مصر.

المصريون أنفقوا ما يقرب من 1.3 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2021 بحسب مجلس الذهب العالمي.

حجم الانفاق ارتفع من 842.4 مليون دولار أول 9 أشهر من 2020 إلي 1.3 مليار دولار بالفترة المماثلة هذا العام.

الإنفاق على شراء الذهب فى مصر خلال الربع الثالث 2021 ارتفع 30%

464 مليون دولار مشتريات المصريين من الذهب بالربع الثالث من 2021.

22.9 طن حجم مشتريات أول 9 أشهر 2021 مقابل 15.2 طن خلال نفس الفترة من 2020

51% ارتفاعاً في حجم الطلب على الذهب من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021 .

الربع الثالث من 2021 شهد زيادة فى اقبال المصريين على الذهب بنسبة تصل إلى 39%.