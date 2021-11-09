شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للحوكمة يعقد ويبينار حول العلاقات التجارية المصرية في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- ويبينار حول العلاقات التجارية المصرية في أفريقيا تحت عنوان "الرؤى الحديثة للعلاقات التجارية بين البلدان الأفريقية 2021-2022، والذي نظمته شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا "تنمية" TNMIA التابعة للمعهد، لعدد 13 دولة من قارة أفريقيا؛ من مصر، والجزائر، والمغرب، وتشاد، ومالي، وتوجو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، وغينيا، وبنين، وجيبوتي، وبوروندي، وساحل العاج، بالإضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، والجامعتين الأمريكية والألمانية بالقاهرة وخريجي شبكة "تنمية".

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مصر تسعى منذ سنوات إلى تعزيز دورها في إفريقيا، مشيرة إلى العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية التي تربط الدولة المصرية بأشقائها في إفريقيا، مؤكدة اهتمام مصر بتعميق العلاقات مع المؤسسات الأفريقية على كل المستويات.

ناقش الويبينار العلاقات التجارية المصرية في إفريقيا، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال المصرية في أفريقيا في الفترة الحالية والمقبلة، وتعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا والاستثمارات داخل القارة السمراء، والرؤى الحديثة للعلاقات التجارية الأفريقية 2020-2021، وآفاق توطيد تلك العلاقات، بالإضافة إلى مناقشة رؤية جديدة لإدارة العلاقات مع إفريقيا، وأهمية العلاقات المصرية الافريقية التي تنمو بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، وتنعكس في العديد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، وفرص التنمية في قارة أفريقيا، وما تبذله مصر من جهود لتعزيز آلية الاستثمار مع دول القارة كإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الأهداف التنموية، فضلًا عن بحث كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لدول القارة.

كما تناول الويبنار بحث عدد من النقاط منها اتفاقيات التجارة الحرة في القارة لتشمل مصر، وتحليل العلاقات التجارية ومستقبل التجارة في أفريقيا، ومنطقة التجارة الإفريقية الحرة، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والعلاقات المصرية معها، والمزايا التي تقدمها الكوميسا للشركات المصرية، والاتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الأفريقية وأهميتها لمصر، بالإضافة إلى تحليل تقلبات التجارة بين مصر وأفريقيا، كما تم استعراض أهم طرق التجارة البرية في إفريقيا.

عُقد الويبينار بالغة الفرنسية، وحاضر فيه السيد/ باسم فاروق بدر، وزير مفوض تجاري، ومدير وحدة التحول الرقمي والموقع الإلكتروني ومدير وحدة خدمات التصدير، وبحضور الدكتورة حنان رزق، مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا "تنمية".