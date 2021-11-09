شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الحبوب: نستهدف زيادة الاستثمارات بإنشاء الصوامع لتخزين الأقماح خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،أن التوسع فى انشاء الصوامع الحديثة لتخزين الاقماح، ضمن المشروع القومي للصوامع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،ساهم في الحفاظ على سلامة وتخزين الأقماح ،في ظل نجاح وزارة التموين في تأمين مخزون استراتيجي للأقماح يتجاوز الـ 5 أشهر.

عبد الغفار السلامونى، أن المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الدولة زاد من السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لـ3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية،‪ ‬ حيث نستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء الصوامع الحديثة وفقا للمواصفات العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة السعة التخزينية للأقماح.

وأضاف أن هذه الجهود فى إطار حرص الدولة علي تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في قطاع الصوامع، مؤكدا أن ما تشهده البلاد حاليا من التوسع في الصوامع الحديثة وكذلك أيضا العمل على انشاء الصوامع الحقلية بسعات تخزينية مختلفة يؤكد بأن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشار السلامونى الى ان نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 الى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر كما أن وضع وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا حجر الأساس لإنشاء صومعة جديدة بسعة تخزينية تصل لـ 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي من الأقماح بالصوامع الحديثة المتطورة .