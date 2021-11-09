شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى اللوجيستي فرصة لتوطين الوظائف الحيوية في قطاع النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل: إن مشاركة فرع الوزارة في المنتدى بهدف توطين عدد من الوظائف الحيوية في صناعة النقل واللوجيستيات، ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وقال المقبل: إن مشاركة فرع الوزارة في المنتدى، الذي نظمته غرفة الشرقية جاء بهدف مناقشة واقع ومستقبل النشاط اللوجيستي في المملكة، وفي المنطقة الشرقية بوجه الخصوص، من خلال التطرق إلى جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع اللوجيستي.

وأضاف المقبل: إن المشاركة في المنتدى اللوجيستي يأتي لتحقيق رؤية تشاركية حيال برامج الدعم اللوجيستي لاسيما في القطاع التجاري وإنشاء منطقة لوجيستية مكتملة الأهداف بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية تعد مقصد اقتصاديات العالم، مما يستوجب ركائز يقتضيها الدعم اللوجيستي من خلال تكاتف كل الجهات الحاضرة بالمنتدى للعمل على ذلك لا سيما للبدء من حيث انتهت الخبرات اللوجيستية الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في الدعم اللوجيستي بأنواعه الإدارية والفنية.

وتابع: «نحن على ثقة بأن لجنة الدعم اللوجيستي برئاسة راكان العطيشان عملت وتعمل على الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق من خلال أوراق العمل، التي تمت مناقشتها وفق متطلبات الحراك التجاري بشتى مجالاته وما يرتبط به من متطلبات يعالجها الدعم اللوجيستي».