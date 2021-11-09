شكرا لقرائتكم خبر عن «التمويل الإسلامي والتحول الرقمي» شعار قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت قبل قليل فعاليات القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي يستضيفها البنك المركزي السعودي "ساما" على مدى ثلاثة أيام بمحافظة جدة، تحت شعار "التمويل الإسلامي والتحول الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة " ، تمهيدا لانطلاق القمة الرسمي يوم غد الأربعاء.

وتأتي القمة في دورتها الخامسة عشر لبحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التكنولوجيا وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع ، واستعراض الآثار السياسية الناشئة عن التحول الرقمي السريع.

إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المطلوب بذلها في المستقبل؛ لتعزيز المرونة، وتحقيق الاستقرار في مجال خدمات التمويل الإسلامي ، ومناقشة التحول الرقمي في الخدمات المالية الإسلامية، والأصول المشفرة وانعكاساتها على التمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الإسلامية، وتحقيق التآزر بين التمويل الإسلامي الرقمي والاستدامة، إلى جانب الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في الأنشطة الإشرافية والتنظيمية من قبل السلطات.