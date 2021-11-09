شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات تباينا أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين 8-11-2021، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 18.10 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 18.07 للشراء، 18.20 جنيه للبيع

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه مسجلا 49.37 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وهذه الأسعار مقارنة بختام تعاملات أمس.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.10 للشراء، 18.26 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 18.07 للشراء، 18.20 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 21.19 جنيه للشراء، 21.37 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.07 جنيه للشراء، 21.24 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وبلغ 49.37 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.