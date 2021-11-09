شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بعد مرور خمس دقائق من بدء جلسة تداول اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11483 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13556 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4528 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3196 نقطة.