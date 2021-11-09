شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9-11-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، استقرارا أمام الجنيه ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، مع استثناء أيام الأجازات الرسمية حيث تستقر الأسعار دون تغير.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.