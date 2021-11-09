شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك فى السوق اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أن الأسعار تواصل تسجيل استقرار ملحوظ في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، حيث تسجل أسعار البلطي 22 إلي 27 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17 إلي 37 جنيها للكيلو، السمك الفيلية من 30 إلي 110 جنيهات حسب الطلب، قشر بياض من 80 إلي 100 جنيه، قراميط من 10 إلي 20 جنيها ثعابين من 50 إلي 210 جنيها، البوري من 40 إلي 50 جنيها.

وكشفت أن أسعار المكرونة السويسي من 30 إلي 60 جنيها، برانيس اسكندراني من 25 إلي 40 جنيها للكيلو، مكرونة مجمد من 20 إلي 30 جنيها، سبيط من 110 إلي 170 جنيها للكيلو، قرش من 30 إلي 40 جنيها للكيلو، الكابوريا من 30 إلي 120 جنيها للكيلو، بربون من 30 إلي 50 جنيها للكيلو.

وشهد سعر الجمبري الجامبو استقرار ملحوظ ليتراوح بين 400 إلي 470 جنيها، جمبري 1 من 300 إلي 370 جنيها للكيلو، جمبري مقاس 2 من 200 إلي 270 جنيها للكيلو، جمبري مجمد من 85 إلي 165 جنيها، أسعار الأسماك المنشورة في سياق هذا التقرير تعبر عن أسعار الجملة وليس البيع النهائي للمستهلك، حيث يضاف عليها تكلفة الشحن والنقل وأيضاً مكاسب التجار والمحلات.