شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حركة أسعار الخضروات والفواكه الطازجة فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الخضروات والفواكه استقرار أسعار البطاطس لتتراوح بين 3.75 - 6 جنيهات للكيلو مقابل 4- 6.5جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الطماطم هبوط إلي مستويات 1.40- 3 جنيهات للكيلو مقابل 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3- 6 جنيهات للكيلو وفق سعر الجملة.

أسعار الخيار الصوب بين 3 إلي 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدي يتراوح بين 2.5- 4.5 جنيه للكيلو، والبصل من 2.5-3.5 جنيها للكيلو، وتراوحت والباذنجان بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 3 إلي 6 جنيهات مقابل 5-8 جنيهات للكيلو، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور .

وكشفت أن أسعار الفلفل الألوان تسجل 9-15 جنيها للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 4-6 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5.5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو والملوخية من 1.5 إلي 3.5 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم أوضحت شعبة الخضروات، أن البرتقال البلدي من 2 إلي 3.5 جنيه للكيلو، البرتقال السكري من 2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو، العنب الاحمر من 6 إلي 9 جنيهات، تفاح مستورد من 19 إلي 25 جنيها، تفاح سوري أو لبناني من 12 إلي18 جنيها للكيلو في الكرتونة.

أسعار البلح السماني من 4 إلي 6 جنيهات للكيلو، والزغلول من 5 إلي 8 جنيهات للكيو، البلح السيوي يبدأ من 20 جنيها، الجوافة من 4 إلي 7 جنيهات والرمان من 4 إلي 8 جنيهات، الكنتلوب من 5 إلي 8 جنيهات والكاكا من 9 إلي 13 جنيها، المانجا من 13 إلي 25 جنيها للكيلو، الخوخ المستورد من 15 إلي 20 جنيها، الكمثرى 25 جنيها.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير تعتبر للبيع بنظام الجملة وليس القطاعي للمستهلك وتصل للمستهلك في الأسواق المختلفة بعد اضافة تكاليف النقل لكل منطقة وكذلك هامش الربح لكل تاجر، لذلك قد نجد فروق في التسعير بين الأسواق داخل المحافظة الواحدة.