شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرى اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الحديد أرض المصنع تسجل 15 ألفا إلي 15500 جنيه أقصي سعر، وللمستهلك من 15500 إلى 16 ألف جنيه حسب كل محافظة وفق تكلفة النقل.

ويقول رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني، أن حالة السوق تشهد استقرار وهدوء من حيث حجم الطلب، ولا يوجد زيادة في الأسعار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، مشيراً إلى تراجع أسعار مكورات الحديد مؤخراً في الخارج انعكس على استقرار الأسعار في السوق.

وأضاف أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية لشركة العريش للأسمنت إلى مستويات 1100جنيه لبعض المصانع الأخري أما السعر للمستهلك النهائي يبدأ من 1050 إلي 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.

وأشار إلي أن مصانع الأسمنت تخفض إنتاجها بصورة ملحوظة من أجل زيادة الأرباح وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية مؤخراً، لافتاً إلى استقرار الطلب بالسوق الداخلي أيضا على الأسمنت.