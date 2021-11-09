شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء.. والكيلو في المزرعة بـ26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في ظل استمرار ضخ كميات كبيرة تؤدي إلي ثبات واستقرار الأسواق.

وكشف في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن سعر كيلو الفراخ الأبيض تسليم أرض المزرعة 26 إلي 27 جنيها وقد يكون هناك بعض الاختلافات من محافظة إلي أخري بسبب فروق تكاليف النقل وهوامش الربح الخاصة بكل مزرعة وأضاف أن سعر كيلو الفراخ البيضاء يصل إلي المستهلك بسعر يبدأ من 32 جنيها للكيلو ويصل إلي 34 جنيها في بعض المناطق، وهنا الفروق في الأسعار تكون من منطقة إلي منطقة داخل المحافظات المختلفة وفق تكلفة النقل ونسب المكسب التي يضعها كل تاجر على سعر الكيلو.

وأشار إلى أن كيلو الفراخ الساسو يسجل 37 جنيها الآن في الأسواق، لافتاً إلى أن سعر الكتكوت الابيض يتراوح من 5.50 إلي 9.2 جنيها وقت صياغة هذا التقرير ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5.5 جنيها إلي 5.75 جنيها ، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 21 جنيها الآن.

أسعار البيض اليوم

في ذات السياق يسجل سعر طبق البيض الأبيض 40 إلي 41 جنيها والبلدي 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، وهناك تذبذب في الأسواق بعد حدوث ارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تم ضخ كميات كبيرة في المنافذ المختلفة بدأت الأسعار تشهد بعض التراجع.