شكرا لقرائتكم خبر عن سعر "البيتكوين" يتجاوز 68 ألف دولار لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر العملة الرقمية "البيتكوين" خلال جلسة التداول بنسبة 4.69% ووفقا لبيانات موقع Coindesk فى الساعة 06:44 بتوقيت موسكو، وصل إلى 68230 دولارا.

وبهذا الشكل، جدد سعر العملة المشفرة الحد الأقصى التاريخى مرة أخرى، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ودلت الأرقام مع حلول الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، على أن سعر العملة الرقمية زاد تسارعه في النمو بنسبة 4.82% وبلغ 68.354 ألف دولار.

يذكر أن رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، أعلن، أنه سيتم بناء أول 20 مدرسة بيتكوين في البلاد، مشيرا إلى أن عملية تقنين العملة المشفرة "البيتكوين" نتجت عنها المزيد من الأرباح.

وقال بوكيلة"أود أن أعلن عن وجود بضعة ملايين متبقية من أرباح البيتكوين، ولذلك سنقوم ببناء أول 20 مدرسة بيتكوين مجهزة بالكامل وحديثة"، وفقا لما نقله موقع "انفورماتيبو" السلفادورى.

أوضح بوكيلة أنه من أجل بناء هذه المدارس ، سيتم استخدام الأرباح التي تم الحصول عليها من الثقة التي تم إنشاؤها بموجب قانون البيتكوين.

وأضاف " نرى الآن مزايا إضافية ، ويتم بناء المدارس التى أعلنا عنها من قبل ، وستأتى المزيد من الأعمال من أرباح الثقة التى جاءت بعد التقنين".

والجدير بالذكر أن السلفادور تعرضت لاحتجاجات واسعة ضد الرئيس نجيب بوكيلة بشأن عدد من القضايا، ابتداء من اعتماد "بتكوين" كعملة قانونية إلى إقالة قضاة المحكمة العليا.

وأشارت تقديرات لوسائل الإعلام المحلية إلى أن ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص تظاهروا في العاصمة سان سلفادور حاملين لافتات وإشارات ترفض "بيتكوين"، التي أصبحت رسميا عملة قانونية في السلفادور في سبتمبر.

كما ردد المتظاهرون شعارات رافضة لعزل قضاة المحكمة العليا واحتمال أن يسعى بوكيلة للفوز بثاني فترة على التوالي.

وردد الناس في الشوارع شعارات من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور!" بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة، فيما أضرم محتجون آخرون النار في دمية تشبه الرئيس البالغ من العمر 40 عاما.

وأعلن بوكيلة نفسه "ديكتاتور" السلفادور على حسابه على "تويتر" الشهر الماضي في دعابة على ما يبدو.