شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، مستهل تعاملات اليوم وذلك عقب حركة ارتفاع ملحوظة في سعر المعدن النفيس مساء أمس الاثنين إلي مستويات 1824 دولار للأونصة مما انعكس على أسعار الذهب في مصر وكافة الأسواق، وذلك مع استمرار موجة عودة الصعود في أسعار الذهب وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 سجل 675 جنيها

عيار 21 سجل 788 جنيها

عيار 24 سجل 900.75 جنيها

الجنيه الذهب 6304 جنيهات

اونصة الذهب 1824

تفاصيل حركة الذهب من بداية الأسبوع

أسعار الذهب أمس الاثنين في مصر سجلت ارتفاع ملحوظ عند مستويات 788 جنيها للجرام من عيار 21 بالتزامن مع الصعود التدريجي في السعر العالمي للمعدن الأصفر على مدار الساعات القليلة الماضية، وسط طلب مرتفع على الملاذ الآمن في البورصات العالمية.

وكنا قد شهدنا توقف التداول على الذهب يومي السبت والأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار بالسوق العالمي للمعدن الأصفر والسوق المصري خلال الساعات القادمة مع استمرار حركة أسعار الذهب.

وكانت أسعار الذهب في مصر شهدت الأسبوع المنقضي والذي يبدأ التداول على الذهب فيه من يوم الاثنين، ارتفاعا بحوالي 6 جنيهات على مدار هذا الأسبوع، حيث صعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 779 جنيها للجرام إلي 785 جنيها للجرام كسعر إغلاق السوق، ومع فتح التداول اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 بدأت الأسعار تتجه للصعود، لكن قد تشهد الأسعار عدة تغيرات الساعات القادمة.