شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على خريطة حوادث القطارات على مستوى المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، حيث كشفت بيانات جهاز الإحصاء، أن أعلى عدد حوادث قطارات على مستوى المناطق كان من نصيب منطقة وسط الدلتا، بعدد نحو 221 حادثة بنسبة 24.6%، بينما كان أقل عدد في منطقة غرب الدلتا بعدد نحو 90 حادثة بنسبة 10%.

وبنشر ”الخليج 365”، بالإنفوجراف توزيع عدد حوادث القطارات على مستوى المناطق وفقا لما يلي:



عدد حوادث القطارات على مستوى المناطق

وإجمالا تراجع عدد حوادث الطرق في مصر بنهاية عام 2020، حيث بلغ عدد الإصابات نحو 56 ألف و789 حادثة، مقابل 79 ألف و904 حادثة عام 2019 بتراجع بلغت نسبته 28.9%، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل شهر يناير أعلى شهور السنة من حيث عدد إصابات حوادث الطرق، حيث بلغ عددها 6 آلاف و495 إصابة بينما كان شهر يونيو هو أقل الشهور من حيث عدد الإصابات، حيث بلغ عددها 3 آلاف و282 إصابة عام 2020.