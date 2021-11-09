شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: دمج 7 أنشطة في الترخيص الموحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وكيل الخدمات اللوجيستية في وزارة النقل والخدمات اللوجيستية لؤي مشعبي عن دمج 7 أنشطة مختلفة في نشاط واحد بالترخيص الموحد للخدمات اللوجيستية، فيما سيتم عقد احتفالية بمناسبة الترخيص الموحد في 17 نوفمبر الحالي، لتسليم 30 شركة الرخص، منها 10 شركات محلية، ومثلها عالمية، وأخرى صغيرة.

وقال مشعبي: إن الرخصة ستكون مهمتها وسيط شحن بري وجوي وبحري، وستسمح للحاصل على الرخصة بالتخليص الجمركي والتخزين والتغليف، إذ ستشمل الرخصة تلك الميزات وستبسط الإجراءات على الشركات في الخدمات اللوجيستية، مما سينعكس على دخول شركات كبيرة محلية وأجنبية بعد تسهيل الإجراءات.

وأكد رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية، راكان العطيشان أنه سيتم تخصيص 6 مواقف للشاحنات في المنطقة الشرقية على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى إنشاء ميناء جاف في غرب الدمام خارج النطاق العمراني، متصلة بالطرق المحورية والسكك الحديدية، مشيرا إلى أن الميناء الجاف من أهم الركائز الرئيسية للخدمات اللوجيستية.

وقال العطيشان: إن ميناء الدمام أصبح في وسط المدينة مما صعب خروج البضائع، مشيرا إلى أن مشروع الميناء الجاف سيكون حيويا ورئيسيا، بعد تحديد موقعه، إذ سيكون مشروع السكك الحديدية بالقرب من الميناء، ونطمح أن يكون تنفيذه قريبا.