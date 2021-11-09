شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة تنموية تقود المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أن ذكرى البيعة السابعة تمثل مناسبة غالية على أبناء الوطن، خاصة في ظل ما تعيشه المملكة من ثمار لهذه البيعة، واستنهاض لكل المجالات، وحراك وطفرة تنموية يسطرها التاريخ للعهد الميمون.

وأشاروا إلى أن عهد قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهدت فيه المملكة تحولا اقتصاديا واجتماعيا، ونموا متزايدا، واستقرارا اقتصاديا حفز على الاستثمار، وقاد البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.

«الخالدي»: على العهد والوفاء والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين

قدّم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم الخالدي، التهنئة إلى القيادة الرشيدة بحلول ذكرى البيعة السابعة، قائلا: (إننا على العهد والوفاء، والولاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -)، ونوه بمدى أهمية ذكرى البيعة وما تمثله من مناسبة غالية على جميع أبناء هذا الوطن المعطاء، لافتًا إلى ما تعيشه المملكة اليوم من ثمار لهذه البيعة، واستنهاض لكل المجالات وحراك وطفرة تنموية يسطرها التاريخ لعهده الميمون، حيث تتوالى الإنجازات ويتوالى العمل في مختلف جوانب الحياة سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية وصولا إلى التنمية المستدامة. وأضاف الخالدي: فقد استطاع - رعاه الله - وفقا لإستراتيجية متوازنة أن يقود المملكة إلى بر التنمية، رغم ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات تقييدية عدة أضرت بالاقتصاد في مختلف بلدان العالم، وأن يدخل المملكة مرحلة جديدة من شأنها تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، فأصبحت حاضرة وبقوة في مختلف المحافل الدولية، بل وتقود العالم في مواجهة التغير المناخي. ووصف الخالدي، ما حققته المملكة منذ تولي الملك المفدى مقاليد الأمور بـ (الإنجاز النوعي والنموذج الفريد)، إذ انطلقت المملكة على كافة الأصعدة وركزت على قيم التنويع في مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لكل مقومات البلاد وتشجيع النمو في كافة القطاعات، فأولت اهتماما كبيرا بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وتفعيل أدوار مكوناته المتعددة، وعلى رأسها القطاع الخاص، الذي حظي باهتمام مضاعف وأصبح رقما مهما في صياغة الناتج المحلي الإجمالي. وقال الخالدي: إننا إذ نحتفي بهذه الذكري يجدر بنا أن نبتهل إلى المولى «جل شأنه» بأن يديم على هذه البلاد عزها ومجدها وعطاءها، وأن يمن بالخير والصحة والعافية والتوفيق على مولانا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والأسرة المالكة، والحكومة الرشيدة، والشعب المعطاء، وأن تنعم هذه البلاد وأهلها والمقيمون فيها بالخير والسعادة والرفاه.

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