شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعًا 4.93 نقاط ليقفل عند مستوى 11846.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 191 مليون سهم، تقاسمتها نحو 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) التعاملات مرتفعًا 164.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25386.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 510 آلاف سهم تقاسمتها 2435 صفقة.