شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا تتسب فى وفاة 1.146 شخصا خلال الـ6 أشهر الأولى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الهجرة غير الشرعية لوفاة ما لا يقل عن 1.146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وهي زيادة بأكثر من الضعف حتى الآن من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والذى غرق فيها نحو 619 شخصا خلال نفس الفترة.. حسبما ما أكد معهد التخطيط.

وأدت القيود التي فرضها وباء كورونا إلى انخفاض عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% في عام 2020 وفقاً للبيانات الأولية التي جمعتها وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، وهذا أول انخفاض في عدد المهاجرين الذين يدخلون أوروبا منذ الزيادة الهائلة التي حدثت في عام 2015.

وقد تسبب الإغلاق بسبب جائحة "كوفيد-19" في انخفاض بشكل كبير من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2020، ومنذ إعادة الفتح تزايدت اعدد المهاجرين .

وفي عام 2020 سجل الاتحاد الأوروبي ككل انخفاضاً بنسبة 33% على أساس سنوي.