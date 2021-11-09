شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة للدراسات الاقتصادية: زيادة صادرات مصر الطبية من 27 مليون لـ43 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أغلب الصادرات المصرية صادرات غير بترولية، موضحا أن حجم الإنتاج المصرى زاد خلال الفترة الماضية بشكل كبير، موضحا أن زيادة الصادرات المصرية واجهها انفخاضا لمعدل الواردات في مصر.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن العجز التجارى المصرى انخفض بشكل كبير، في ظل جهود الدولة المصرية لتذليل العقبات أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية والتي تعد أحد أهم الأسباب في زيادة حجم الصادرات المصرية.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تحل كافة المعوقات التي تقف أمام الإنتاج والاهتمام بتنمية الصادرات، بجانب تنوع الصادرات المصرية، حيث أدخلنا قطاعات جديدة للصادرات منها المستلزمات الطبية 43 مليون دولار بعد أن كانت لا تزيد عن 27 مليونا وكذلك القطاعات الغذائية.