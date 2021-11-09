شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.2%، يليه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.05%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهم الطاقة والخدمات المساندة والخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.77%، 1.13%، 0.04%، على التوالي.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 235 مليون ورقة مالية بقيمة 674.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.27%، والعرب على 10.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.57%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة.
وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.