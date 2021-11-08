شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل العاج توقف مبيعات عقود تصدير الكاكاو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الهيئة المنظمة لقطاع الكاكاو في ساحل العاج إن بلاده أوقفت مبيعات عقود التصدير للموسم الحالي 2021-2022 لأن المحصل من المتوقع أن يكون أقل بنسبة عشرة في المئة عن العام الماضي.

وقال إيف براهيما كوني مدير عام مجلس الكاكاو والبن في البلد الواقع بغرب أفريقيا لرويترز إنه يتمسك بتوقعاته السابقة بأن محصول هذا الموسم سيكون منخفضا بما يصل إلى 250 ألف طن عن المحصول القياسي المسجل العام الماضي بسبب أمطار غير كافية في الفترة من يونيو حزيران إلى أغسطس آب.

وأضاف قائلا "إذا اعتبرنا أن الإنتاج سيكون أقل هذا العام، فإننا انتهينا من مبيعاتنا لهذا العام."

وبحسب مجلس الكاكاو، سجل الإنتاج في ساحل العاج أعلى مستوى على الإطلاق الموسم الماضي إذ بلغ أكثر من 2.3 مليون طن من حبوب الكاكاو.