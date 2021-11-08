شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 8-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.568 مليار جنيه

إيقاف تداول 8 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العقارية للبنوك الوطنية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.568 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235 مليون ورقة مالية بقيمة 674.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.27%، والعرب على 10.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.74%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.73%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.444 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.85%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 14.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.82%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 5.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.53%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 12.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.99%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 22.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.67%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 4.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.37%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.587 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.22%.