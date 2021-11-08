شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سياحى للترويج لموقع سانت كاترين المدرج على قائمة التراث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك اجتماعًا مع ممثلى الشركة المنفذة للفيلم السياحى الترويجى لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم، بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدى الوزير لكل من الشئون الفنية، والترويج، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال الاجتماع قدم ممثلو الشركة عرض تقديمى لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به والتى تقوم فكرته الرئيسية على ابراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لموقع سانت كاترين كأحد المواقع الاثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وتعد سانت كاترين أحد أهم المحميات الطبيعية فى مصر، كما أنها تعد أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.