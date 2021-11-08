شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف .. تعرف على خريطة الإنتاج الصناعى السلعى في مصر عام 18/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية للإنتاج الصناعي والسلعي، أن القيمة الإجمالية للإنتاج الصناعى السلعى بلغت 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019، بينما كانت 262.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 15.5% نتيجة زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.

ويعرض ”الخليج 365” بالإنفوجراف أهم نتائج النشرة وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقا لما يلي:

بلغت قيمة الانتاج الصناعى السلعى لهذا العام 303.5 مليار جنيه عام 2018/2019، مقابل 262.7 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة زيادة بلغت 15.5% بسبب زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار.

بلغت قيمة إنتاج الغزل والنسيج والملابس 2.9 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 3 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.



قيمة الانتاج الصناعى السلعى للغزل



قيمة الانتاج الصناعى لأهم الأنشطة الاقتصادية



قيمة الانتاج الصناعى

قيمة الإنتاج الصناعي السلعي لأهم الأنشطة الاقتصادية

بلغت قيمة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات عدا معدات النقل 21.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 22.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.

بلغت قيمة إنتاج المواد الغذائية 19.9 مليار جنيه عام 2018/ 2019، مقابل 20.8 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.1٪.

بلغت قيمة إنتاج المواد الكيميائية الأساسية والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف الصناعية 10.2 مليار جنيه عام 2018/2019 مقابل 9.1 مليار جنيه عام 2017/2018 بنسـبة زيادة قدرها 12.0٪.

بلغت قيمة إنتاج الورق 285.8 مليون جنيه عام 2018/2019، مقابل 317.1 مليون جنـيه عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.9 ٪.