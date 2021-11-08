شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة خامات أوبك يسجل 80.11 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" اليوم، أن سعر سلة خامات أوبك تراجع دولار و31 سنتا لتسجل 80.11 دولارا للبرميل وذلك في تعاملات يوم الجمعة الماضية بعد أن سجلت 81.42 دولار يوم الخميس الماضي.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وتشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خـلال شهر أكتوبر 2021 إلى 82.07 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 11.1% مقارنـة بالشـهر السابق، كمـا تشـير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2021 إلى 68.26 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 64.6 % مقارنة بعام 2020، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2021 لمنظمة أوابك.