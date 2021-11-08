شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 8-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 8-11-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.568 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العقارية للبنوك الوطنية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة. إيقاف تداول 8 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العقارية للبنوك الوطنية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.568 مليار جنيه. البورصة تربح 2.2 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.568 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235 مليون ورقة مالية بقيمة 674.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.27%، والعرب على 10.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1118 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 وهي 111.5 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 69454 سهم، 553 ألف سهم، 88 ألف سهم، 53.5 ألف سهم، 483.8 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 وهي 111.5 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 69454 سهم، 553 ألف سهم، 88 ألف سهم، 53.5 ألف سهم، 483.8 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، بالم هيلز للتعمير 13 ألف سهم، 1501 سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 800 سهم.

أسهم خزينةوأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، وبذك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.23%، وشراء الثانية 180 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.39%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51% من أسهم رأس المال. أسهم خزينةوأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم خزينة، وبذك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.23%، وشراء الثانية 180 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.39%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.51% من أسهم رأس المال.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2021، وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 19.96 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 10.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 88%، وبلغ صافي الربح 38.5 مليون جنيه مقابل 41.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 6%.

وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، أرباحًا صافية خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 قدرها حوالي 230 مليون جنيه مقابل تحقيق صافي خسارة قدرها 32 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2020/2021 بنسبة تطور قدرها 465%، ويرجع هذا التطور الإيجابي المحقق في نتائج الأعمال إلى استمرار التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في كافة المجالات ومنها تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط، بالإضافة إلى استمرار الأسعار المرتفعة للمنتجات البترولي، وزيادة الطلب على منتجات الشركة.

كما حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، صافي ربح بعد الضرائب عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 مبلغ 1.03 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 725 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من عام 2020 نتيجة لارتفاع سعر اليوريا، بحسب القوائم المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وبلغ إجمالي حقوق الملكية قيمة قدرها 7 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 6.8 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى زيادة الاحتياطي القانوني بمبلغ 56 مليون جنيه، وزيادة الأرباح المرحلة بمبلغ 163 مليون جنيه.