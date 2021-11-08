شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يطالب المصدرين بسرعة التقدم للاستفادة من المرحلة الرابعة للمساندة التصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية، المصدرين بسرعة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لصندوق تنمية الصادرات، للاستفادة من المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»،والتي تم إطلاقها اعتبارًا من أول الشهر الجاري، للمساهمة فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة أهم ملفات وزارة المالية، وأبرزها التحول الرقمي، الإفراج المسبق على الشحنات المستوردة وتقييم الوزارة لتطبيقه العملي، الفاتورة الإلكترونية، وعرض خطة الوزارة خلال الفترة القادمة ودور مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق تلك الخطة.

وأضاف الوزير، أنه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات تم صرف 750 مليون جنيه لـ 500 شركة ليصل إجمالي ما تم صرفه للمصدرين المستفيدين بالمرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» نحو مليار و550 مليون جنيه لإجمالي 802 شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذها في يوليو 2021، التي تعد استكمالًا لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى المنفذة فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.

من جانبه طالب المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحل المعوقات التي تواجه الصناعة المصرية، وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مما يسهم في زيادة الاستثمار الصناعي وزيادة تشغيل العمالة وزيادة الناتج القومي بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة، وتحقيق ذلك يعالج الخلل في ميزان المدفوعات، كما طالب بسرعة تعديل قانون الصناعة بمجلس النواب، والذي يبقى عليه عقود طويلة.

فيما اقترح عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بإنشاء أسطول بحري لتخفيض تكلفة شحن الصادرات المصرية بما يسهم في زيادة تنافسيتها،وبالتالي فتح أسواق تصديرية جديدة، ورد وزير المالية الدكتور محمد معيط بإعداد جمعية رجال الأعمال مقترح متكامل عن الأسطول البحري، وإعداد استطلاع حول آراء أعضاء جمعية رجال الأعمال في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، للأخذ برأي الأعضاء في تعديل المنظومة بما يحقق مصلحة الطرفين.