3.6 ملايين سهم حصة الأفراد في اكتتاب «تداول»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبلغ حصة الأفراد في اكتتاب مجموعة تداول السعودية 3.6 ملايين سهم كحد أقصى، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المخصصة للطرح العام، وذلك بحسب نشرة الإصدار الصادرة أمس.

وأوضحت النشرة أن «تداول السعودية» تعتزم طرح 36 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهمها البالغ عددها 120 مليون سهم، حيث سيتم طرح جميع أسهم الاكتتاب أمام المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% للأفراد.

وأشارت النشرة إلى أنه في حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم (3.6 ملايين سهم)، فيحق للمستشارين الماليين، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في الطرح، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 32.4 مليون سهم، والتي تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

المساهم الأكبر

وبحسب النشرة يعتبر صندوق الاستثمارات العامة المساهم الكبير في الشركة، إذ يمتلك كامل أسهمها المصدرة (100%). فيما سيمتلك الصندوق 70% من أسهم الشركة بعد الطرح، وبالتالي فإنه سيحتفظ بالحصة المسيطرة في الشركة. وسيخضع المساهم الكبير (صندوق الاستثمارات العامة) لفترة حظر مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق، بحيث لا يجوز له التصرف في أسهمه خلال هذه الفترة. وبعد انتهاء فترة الحظر يستلزم الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتصرف في أسهمه.

10 أسهم للأفراد

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من المؤسسات 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للفرد 10 أسهم.

وذكرت النشرة أنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة حسبما تراه الشركة والمستشارون الماليون.

وسيتم توزيع متحصلات الاكتتاب بعد خصم تكاليف الاكتتاب التي تقدر بنحو 80 مليون ريال على المساهم البائع ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الاكتتاب.