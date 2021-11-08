«هدف» يدعم توظيف خريجي جامعة شقراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة شقراء أمس اتفاقية تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، بما يؤدي إلى رفع نسبة التوظيف بين خريجي الجامعة، حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين.

ووقع الاتفاقية - عن بعد - رئيس الجامعة الدكتور علي السيف، إلى جانب المدير العام للصندوق تركي الجعويني، حيث جاءت هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف 500 خريج وخريجة في منشآت القطاع الخاص من الاختصاصات التي تواجه صعوبة في الحصول على عمل، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها «هدف».

وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الجامعة والصندوق لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما، والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، سعيا لتطوير مهاراتهم وإكسابهم المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية يقدم الصندوق محفزات ودعما ماليا وتدريبيا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة التطوير والإرشاد المهني «سبل»، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني «دروب»، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل «طاقات» المعنية بخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و»صيفي».

كما ستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السير الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقا للاتفاقية، ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في الاختصاصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.