شكرا لقرائتكم خبر موديز تؤكد تصنيف Aaa للبنك الإسلامي مع نظرة مستقبلية مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس «موديز»، تصنيف مصدر للبنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بدرجة Aaa مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويدعم التصنيف Aaa من خلال قاعدة رأس المال القوية للبنك، والسيولة والتمويل السليمين، والدعم القوي للمسهمين.

وأوضحت موديز، في تقرير لها، أنه وعلى الرغم من التعرض لبيئة تشغيل عالية المخاطر ووباء (كوفيد 19)، تستمر الأصول التشغيلية لبنك التنمية الإسلامي في الأداء الجيد، وينعكس هذا في المستويات المنخفضة للأصول غير العاملة، وبالمثل يمتلك البنك الإسلامي للتنمية مخزونا قويا من الأصول السائلة، وأظهر وصولا ملائما إلى السوق، مدعوما بمكانته كمؤسسة تمويل إسلامي رائدة، وأحد المصدرين الوحيدين للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الحاصلين على تصنيف Aaa.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، جميع الدول الأعضاء وأعضاء مجلس إدارة البنك وموظفيه على هذا الإنجاز المهم، مجددا التزام البنك الإسلامي للتنمية ببذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف رؤية البنك والاستمرار في لعب دور مهم في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدين العضوين، وكذلك من أجل تعافيها المرن والأخضر من الوباء الحالي.