وفد مكسيكي يبحث الاستثمار في المملكة

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ونوه الوفد بما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية في إطار رؤية المملكة 2030، معربين عن رغبة الشركات المكسيكية في التواجد بالسوق السعودي والاستفادة من الفرص والمقومات الجاذبة للاستثمار حيث تعد المكسيك من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.
وأوضح رئيس الوفد إرنست إيرارا، أن زيارة الوفد للمملكة تهدف للتعريف بما تتميز به الصناعات المكسيكية من جودة ومواصفات متطورة تتناسب مع متطلبات السوق العالمي، مؤكدا رغبتهم في إيجاد علاقات شراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين لزيادة حجم التعاون التجاري وإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، لا سيما في قطاعات الصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات ومجالات البناء والتشييد والزراعة، معربا عن إعجابه بما تشهده المملكة من تطور اقتصادي وبما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.
يذكر أن الوفد ضم 7 شركات متخصصة في مجالات التصدير، والاتصالات وتقنية المعلومات، وصناعة الملابس والأغذية ومنتجات الصلصة والتوابل والعسل.
وتم على هامش الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات تم خلالها تبادل المعلومات حول أوجه التعاون المشترك.
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