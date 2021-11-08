بحث تعاف اقتصادي خليجي مستدام وضمان مستقبل أكثر متانة تجاه الأزمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، مع وزير المالية محمد الجدعان، سبل تحقيق تعاف اقتصادي خليجي مستدام في إطار ضمان مستقبل أكثر متانة تجاه الأزمات، خلال لقائهما، في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش أعمال اجتماعات وزراء المالية، التي تستضيفها البحرين (دولة الرئاسة) واختتمت أعمالها أمس.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول مجلس التعاون في المجالات المتعلقة باجتماعات وزراء المالية، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا ومرحلة التعافي، بما يسهم في خلق فرص في مجالات تعاون جديدة تساعد في تعزيز ودفع مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي.

وعقد وزراء المالية اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرابع عشر بعد المئة، في المنامة، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الدولي الوطني في البحرين -رئيس الدورة الحالية-، سلمان بن خليفة، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، بالإضافة إلى مستجدات الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.

وعلى هامش الاجتماع دشن أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي، النافذة الالكترونية (GCC Takamul) التي تهدف إلى معالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.