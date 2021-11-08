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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورط المنشأة التابعة له في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات، حيث اتضح وجود خلط بين بنزين 91 ومواد أخرى، كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

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