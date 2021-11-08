تطبيق ثالثة مراحل العقد الالكتروني الموحد لتأجير السيارات مطلع ديسمبر

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وأعلنت الهيئة العامة للنقل في وقت سابق عن المرحلتين الأولى والثانية اللتين تشملان المنشآت المصنفة ضمن الفئتين (د) و(ج). كما سيعلن لاحقا عن موعد بدء المرحلة الرابعة للمنشآت المصنفة ضمن الفئة (أ).
وأوضحت الهيئة أن العقد الالكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة منها: أنه يعد عقدا موثقا مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وسيسهم في حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر) وسيقلص النزاعات، بالإضافة إلى أنه سيخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، وسيرفع العقد الالكتروني الموحد لتأجير السيارات من مستوى جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، وسيسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع.
وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن قطاع تأجير السيارات يتضمن 630 مكتبا لتأجير السيارات مصنفة ضمن الفئة (ب) ستلزم بتطبيق العمل بالعقد الالكتروني الموحد.
مزايا العقد الالكتروني الموحد:
- يعد عقدا موثقا مكتمل المتطلبات
- يحفظ الحقوق بين المؤجر والمستأجر
- يقلص النزاعات القضائية
- يخفف العبء على الجهات ذات العلاقة
- يرفع مستوى جودة الخدمات
- يسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع
4 مراحل للتطبيق:
- المرحلة الأولى: 25 يوليو 2021 على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، والمنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي ما زالت تبرم العقود بشكل يدوي
- المرحلة الثانية: 1 سبتمبر 2021 على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج)
- المرحلة الثالثة: 1 ديسمبر 2021 على منشآت تأجير السيارات ضمن الفئة (ب)
- المرحلة الرابعة: (تحدد لاحقا) منشآت تأجير السيارات ضمن الفئة (أ)
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