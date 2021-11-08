شكرا لقرائتكم خبر تطبيق ثالثة مراحل العقد الالكتروني الموحد لتأجير السيارات مطلع ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للنقل موعد بدء المرحلة الثالثة للتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير) في بوابة «نقل» الالكترونية، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات ضمن الفئة (ب) في مختلف أنحاء المملكة باعتماد العقد الالكتروني الموحد، ابتداء من مطلع ديسمبر 2021.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل في وقت سابق عن المرحلتين الأولى والثانية اللتين تشملان المنشآت المصنفة ضمن الفئتين (د) و(ج). كما سيعلن لاحقا عن موعد بدء المرحلة الرابعة للمنشآت المصنفة ضمن الفئة (أ).

وأوضحت الهيئة أن العقد الالكتروني الموحد يتضمن مزايا مهمة منها: أنه يعد عقدا موثقا مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، وسيسهم في حفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر) وسيقلص النزاعات، بالإضافة إلى أنه سيخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، وسيرفع العقد الالكتروني الموحد لتأجير السيارات من مستوى جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، وسيسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن قطاع تأجير السيارات يتضمن 630 مكتبا لتأجير السيارات مصنفة ضمن الفئة (ب) ستلزم بتطبيق العمل بالعقد الالكتروني الموحد.

مزايا العقد الالكتروني الموحد:







يعد عقدا موثقا مكتمل المتطلبات



يحفظ الحقوق بين المؤجر والمستأجر



يقلص النزاعات القضائية



يخفف العبء على الجهات ذات العلاقة



يرفع مستوى جودة الخدمات



يسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع



4 مراحل للتطبيق: