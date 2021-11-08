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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعقد اجتماعا لبحث إقامة منطقة استثمارية عربية وأسس تنفيذها، وكذلك الخارطة الاستثمارية بمصر كنموذج يمكن الاسترشاد به في إعداد خرائط الاستثمار في دول المجلس. وقال الأمين العام للمجلس السفير محمدي الني في تصريح له اليوم «إن اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة بالدول العربية الذي سيعقد الخميس المقبل، سيبحث أيضا تجربة الأردن في تسهيل التجارة وإقامة منطقة تكنولوجية وأسس تنفيذها ومجالات الاستثمار في السودان».



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