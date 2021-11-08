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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متحديات المستثمرين في المنطقة الصناعية في حائل ناقشها أمين منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي مع رئيس اللجنة الصناعية الخدمية بغرفة حائل جلوي السالمي وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد في صالة الاجتماعات في غرفة حائل. واستعرض السالمي أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين وتعيقهم عن مواصلة استثماراتهم بالمنطقة كالقيمة الإيجارية للمواقع الاستثمارية وتفاوت وارتفاع أسعار الورش الصناعية والمصانع غير المبرر بالإضافة إلى الأنشطة وتسهيل إجراءات التنازل عنها. من جهته، أكد أمين منطقة حائل، أن التحديات التي تواجه المستثمرين، سيتم مناقشتها والبحث عن حلها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق الأنظمة واللوائح المشرعة.

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