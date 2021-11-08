شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المخطوطات الأثرية التي تم ضبطها قبل تهريبها خارج البلاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الوحدة الأثرية بمبني الركاب رقم "1" بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط عدد 13 مخطوط أثري من القرن 17 و 18 و19، وعدد 3 لفائف من ورق البردي في حالة سيئة من الحفظ، و قالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني، فما هي تفاصيل تلك المخطوطات؟.

س: كيف تم ضبط المقتنيات الأثرية قبل تهريبها؟.

ج: تلقت الوحدة الأثرية بمنى الركاب (1) بلاغا من شرطة تـأمين الركاب بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، فتم تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للأثار و دار الكتب و الوثائق القومية برئاسة ملاك نصحي مفتش أثار بقطاع الأثار الاسلامية، وعرض المقتنيات عليها.

س: ما هو قرار اللجنة المشكلة؟.

ج: أكدت اللجنة المشكلة أثرية المخطوطات وتم مصادرتها.

س: ما هى الإجراءات التي تم اتخاذها؟.

ج: تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة و الآثار طبقا للقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، كما أوصت بسرعة إيداعها بالمتحف القبطي لترميمها وصيانتها.

س: ما تفاصيل تلك المخطوطات؟.

ج: بعد الفحص والمعاينة تبين أن المخطوطات تشمل مخطوطات من الفقه الاسلامي و الطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، و مخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية و أدعيه تبدأ بأسماء سيدنا محمد صل الله علية وسلم، و مخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين.