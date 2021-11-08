شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بيع مكافى لمجموعة مستثمرين بقيمة 14 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة برمجيات الحماية McAfee أنها ستصبح شركة خاصة من خلال صفقة شراء من مجموعة مستثمرين في صفقة قيمتها أكثر من 14 مليار دولار، حيث ذكرت بلومبرج لأول مرة الأسبوع الماضي أن صفقة محتملة وشيكة فى هذا الشأن وفقا لما نقله موقع The verege.

تأسست شركة McAfee في عام 1987 من قبل John McAfee وأصبحت معروفة ببرامج مكافحة الفيروسات على الكمبيوتر.

وترك مؤسس McAfee الشركة في عام 1994 ، واستحوذت Intel على الشركة في عام 2010 مقابل 7.68 مليار دولار. في عام 2014 أعلنت إنتل أنها ستلغي تدريجياً اسم العلامة التجارية McAfee لبرنامج الأمان وتغيير علامتها التجارية إلى "Intel Security".

في أكتوبر الماضي، عادت الشركة إلى البورصة العامة وقالت McAfee في إعلانها إنها ستستمر كشركة "للأمن السيبراني للمستهلكين" بعد بيع أعمالها التجارية إلى شركة الأسهم الخاصة Symphony Technology Group مقابل 4 مليارات دولار في يوليو.

وقالت الشركة إن الصفقة التي أُعلن عنها لبيعها لمجموعة المستثمرين ، التي تضم أدفنت إنترناشونال كورب ، بيرميرا أدفايزرز ، وكروس بوينت كابيتال بارتنرز، من المتوقع أن تنتهي في النصف الأول من عام 2022.