شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توفر مراكز البيانات العملاقة آلاف فرص العمل للشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجمع خبراء التكنولوجيا في جلسة "ثورة مراكز البيانات العملاق" خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الخامسة والعشرين والمنعقدة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢١؛ على أهمية هذا القطاع في ظل تطور التقنيات الحديثة مثل تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وغيرها؛ والتي توفر فرص عظيمة للنمو وتوفير فرص العمل.

وقال أحمد الحبشي مدير قنوات البيع بشركة Net App ؛ إن مجال مراكز البيانات ساهم بشكل كبير في ظهور أنماط جديدة من الأعمال؛ والوظائف وعلى سبيل المثال منصة نتفيلكس التي بدأت بإمكانيات وتقنيات بسيطة وانتهت بالاعتماد بشكل كبير على الكلاود ومراكز البيانات حتى حققت النمو الموجود حاليا؛ وهناك نماذج أخرى عديدة مثل توشيبا وسامسونج.

ومن جهته قال الدكتور ناجي أنيس؛ نائب الرئيس للاستراتيجيات والتخطيط، في مجموعة بنية؛ إلى أن مصر سيكون لديها "هيبر كلاود" أو مراكز بيانات ضخمة لتخزين البيانات في المستقبل ولكن في الوقت الحالي يتم الاعتماد على شركات موجودة في السوق.

وأضاف أن الأمن السيبراني؛ هو مسؤولية مشتركة بين الجهات القائمة بأعمال مراكز البيانات والشركات صاحبة السيرفرات مثل جوجل وغيرها؛ وأن التقدم في تطورات مراكز البيانات ساهم كثيرا في توفير الكهرباء ومصادر الطاقة في أعمال مراكز البيانات مما ساهم في تقليل التكلفة التي يتحملها العملاء.

وأوضح أن مجال الذكاء الاصطناعي يحتاج مراكز البيانات العملاقة ويعتمد عليها بصور كبيرة وأن مجال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مضاعفة حجم الأعمال ٢٠ أو ٣٠ مرة.

ودعا تاسوس بيباس؛ مدير المبيعات بشركة vertiv؛ جميع الشباب الحاضرين في الجلسة من كليات الحاسبات وتخصصات أخرى للدخول في هذه الصناعة؛ مشيرا إلى أن العمل في مجال مراكز البيانات لا يحتاج إلى الحصول على جواز سفر فالعمل يمكن أن يتم من أي مكان في العالم وليس مهم أن تكون متواجدا في مكان العمل بخلاف وظائف أخرى تحتاج وجودك الفعلي ولذلك تستطيع العمل في شركات عملاقة وأنت داخل مصر.

وقال محمد مبارك ؛ إن مصر جاذبة للاستثمار في مجال مراكز البيانات؛ ومتوقعا بعد المناقشات المستمرة في هذا المجال أن يشهد تغيرات كبيرة ليس في مصر فقط بل في كل المنطقة المحيطة مع وجود تشريعات منظمة بشكل واضح لهذه الاستثمارات في أي بلد تستخدم هذه التقنيات.

وأشار مبارك إلى أن هذه الأعمال في السابق كانت تستغرق شهور أو سنين لاستخدام مراكز البيانات ولكن حاليا هذه الاستثمارات أصبحت سريعة للغاية نظرا لأهميتها في مختلف القطاعات.