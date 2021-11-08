شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 8-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 8-11-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية

في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.

المالية: ماضون فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أننا نستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكترونى بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية.

صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.1% بختام جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.568 مليار جنيه.

رئيس هيئة الاستثمار يلتقى رئيس شركة "طلبات" لمناقشة زيادة استثماراتها بمصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توماسو رودريغيز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات وذلك لمناقشة خطط الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المصري وتقديم حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة عملائها بمصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة في المنطقة.

وزارة التخطيط تسلم 20 مركز خدمات متنقلا لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم الدفعة الثانية من المراكز النموذجية المتنقلة تقدم كافة خدمات السجل المدنى بعدد 20 مركز أحوال مدنية متنقل، لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع فى نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 8-11-2021

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021، منتصف التعاملات بعد ارتفاع طفيف للغاية نحو الصعود بقيمة جنيه واحد فقط، وذلك مع استمرار استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند مستويات 1816 دولار وهو سعر إغلاق السوق الأسبوع الماضي.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات منخفضة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، الشرقية-إيسترن كومباني، المجموعة المالية هيرميس.