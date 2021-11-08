شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التعمير والإسكان يكرم النوابغ من شباب القطاع المصرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته ١٥والذي أقيم خلال الفترة من ٢-٣ نوفمبر الجاري وقام السيد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بتكريم النوابغ من شباب القطاع المصرفي الفائزين في مسابقة الابتكار المصرفي واوائل برنامج قيادات المستقبل بالمعهد المصرفي تعزيزا لتوجيهات البنك المركزي بدعم وتشجيع النوابغ من شباب القطاع المصرفي، وقام سيادته بتسليم النوابغ دروع التكريم وجائزة ماليه مقدمة من البنك الذي يحرص دائما علي دعم وتشجيع النابغين في مختلف المجالات.

وقد شارك غانم في فعاليات الجلسة الثانية بأول ايام المؤتمر والتي ناقشت دور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة، موضحا دور بنك التعمير والإسكان الريادي منذ نشأته في المساهمة في توفير وتمويل وحدات سكنية تناسب كافة شرائح المجتمع وخاصة من فئات محدودي ومتوسطي الدخل، هذا بالإضافة الي مشاركته الفعالة في دعم القطاعات الاكثر احتياجا في المجتمع، مشيرا الي البنك يولي اهتماما خاصا لقطاعي الصحة والتعليم للمساهمة في خلق حياه كريمة لكافة أفراد المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.

مؤكدا علي أن بنك التعمير والإسكان قد حقق خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في تقديم جميع الخدمات المصرفية والرقمية جعلته في مصاف البنوك الكبري بالسوق المصرفي المصري بالإضافة الي ريادته في القطاع العقاري.