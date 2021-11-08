شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الاتحاد الأوروبى يشيد بمعامل ومراكز خدمة عملاء مياه القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وفد البنك الأوروبى بمستوى الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركة مياه لقاهرة الكبرى والاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين والعمل على فى أسرع وقت ممكن والتطور الكبير فى مجال التدريب والمتابعة الميدانية وحملات التوعية الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب والتواصل مع المواطنين لقياس رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة والاعتماد بشكل كامل على اساليب التكنولوجيا الحديث فى تطوير مراكز خدمة العملاء والعمل بنظام الشبكة الموحدة لجميع الادارات.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الوفد قام بزيارة قطاع المعامل والتحاليل ومحطة مياه الروضة والتى تعتبر من أهم المحطات والتى تخدم قطاع كبير من سكان القاهرة وأشاد بمستوى الخدمات التى يقدمها قطاع المعامل والذى يقوم بأخذ عينات من المياه الخارجة من المحطات ونهاية الخطوط و التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمة ويتم أخذ عينات على مدار 24 يوميا من خلال خبراء فى مجال التحاليل والمعامل.

أشار أن الشركة تسعى دائما لتطبيق أفضل النطم العالمية فى ادارة تشغيل منظومة المياه مشيرا أن الشركة بدأت فى أرشفة جميع الملفات الخاصة بالعملاء للقضاء على النظام الورقى والاعتماد على الحفظ الإلكترونى فى إطار خطة التطوير التى تقوم بها الشركة حاليا فى جميع المجالات.

أوضح أن وفد الاتحاد الأوروبى قام بزيارة العديد من المحطات ومراكز الخدمة على مستوى القاهرة الكبرى مشيدا بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة ودورها الكبير فى خدمة أكثر من 15 مليون نسمة.