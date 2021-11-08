شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دلة الصحية» لـ«اليوم»: لا نواجه مشاكل في تحصيل مستحقاتنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دله الصحية م. طارق القصبي لـ«اليوم»: أن المجموعة لاتواجه مشاكل في تحصيل ديونها المستحقة على وزارة الصحة.

وقال خلال استعراضه اليوم الإثنين نتائج المجموعة أن المجموعة لاتواجه اشكالية في تحصيل ديونها لدى وزارة الصحة، وأنهم لايواجهون تأخير آلية دورية صرف المستحقات الخاصة بالمجموعة لدى الصحة.

وأضاف أن المجموعة ستعمل على تمويل توسعاتها من خلال مواردها المتاحة من خلال السيولة المتوفرة، إضافة إلى طرق التمويل الأخرى من البنوك والقروض الحكومية، خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة مشيرا إلى أن النمو القوي الذي تشهده المجموعة يعزى إلى الارتفاع بعدد المراجعين بشكل عام وزيادة نسب التشغيل في مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار التي تواصل ترسيخ سمعتها كالمرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة بين سكان المنطقة التي تخدمها، مضيفاً بأن استحواذات المجموعة الأخيرة انعكست إيجاباً على النتائج المالية.

ونوه القصبي بأن ثقة المراجعين كانت ولا تزال الركن الأساسي لنمو المجموعة على مدى العقود الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن حجم أعمال المجموعة نما بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ الإدراج على السوق المالية وباتت تشمل خمسة مرافق رائدة للرعاية الصحية تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع في كافة أنحاء المملكة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف بينهم حوالي ألف طبيب منتقى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

وقال القصبي بأن مجموعة دله الصحية تقوم بدراسة العديد من مشاريع التوسع لمرافقها الحالية كما الاستثمار في مستشفيات جديدة لخدمة المراجعين في كافة أنحاء المملكة، مضيفاً أن المجموعة حريصة على تعزيز تجربة المراجعين عبر تحديث المرافق والاستثمار في التقنية لتسهيل الوصول إلى خدمات المجموعة الرائدة للرعاية الصحية، حيث استكملت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع التجديد لمستشفى دله النخيل بالرياض وذلك ضمن خطة متكاملة لتوفير تجربة استثنائية للمرضى وذويهم عبر أحدث المرافق والعيادات باستثمار يبلغ حوالي 70 مليون ريال.

وكانت «دله الصحيّة»، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في المملكة، أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2021 محققة نموّاً في الإيرادات بنسبة 55% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 بينما سجل صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة ارتفاعاً بحوالي 61%.

وبالنظر إلى الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، ارتفعت إيرادات مجموعة دله الصحية بنسبة 67.5% إلى 1.53 مليار ريال مقارنة بـ 913 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2020، بينما حققت المجموعة نمواً بنسبة 139% في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة حيث وصل إلى 191.4 مليون ريال مقارنة بـ 80 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.