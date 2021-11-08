شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة أبو ظبي لمستوى قياسي بجلسة الاثنين.. وهبوط البحرين والكويت وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.04% رابحًا 4.93 نقطة ليغلق عند مستوى 11846.53 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.19% رابحًا 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3104.28 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.09% رابحًا 88.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8181.962 نقطة، لتحقق صعود قياسي جديد.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.20% خاسرًا 3.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1781.97 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.02% خاسراً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 11970.86 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحًا 4.93 نقطة ليغلق عند مستوى 11846.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.65% رابحًا 164.69 نقطة ليغلق عند مستوى 25386.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 191.6 مليون سهم بقيمة 7.4 مليار ريال.

وصعد بسوق الأسهم السعودية، قطاعي البنوك والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.6%، 0.19%، على التوالي، فيما تراجع 19 قطاعًا على رأسها الأدوية بنسبة 5.34%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.09%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.63%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.27%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 2.19%، 2.18%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.15%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.89%.

وقفز 32 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 7.01%، ثم سهم "دلة الصحية" بنسبة 3.82%، ثم سهم "جدوى ريت الحرمين" بنسبة 3.04%، وتراجع 166 سهمًا على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 9.98%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 9.92%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 949.6 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.19% رابحًا 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3104.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.3 مليون سهم محققة ما قيمته 831.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 8699 صفقة لعدد 35 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.85%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.53%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.24%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 1.37%، 1.08%، على التوالي.

وقفز 15 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.25%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.24%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.68%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 139.2 مليون ورقة بقيمة 279.5 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.09% رابحًا 88.26 نقطة ليغلق عند مستوى 8181.962 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.473 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 312.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 9185 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.32%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

وارتفع 32 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 11.59%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.41%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 4.6%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 5.43%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 5.07%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.12%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 314.4 مليون درهم.





بورصة البحرينفيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.20% خاسرًا 3.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1781.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 905.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 22.49% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي اف اتش المالية، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.72%، 1.58%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 7.18% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.5%.

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، وصعد سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.56%.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرًا 3.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7215.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحًا 4.74 نقطة ليغلق عند مستوى 7799.82 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% خاسرًا 21.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6091.71 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% خاسرًا 28.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6307.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 609.5 مليون سهم بقيمة 78.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 19 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.54%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، 0.15%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%.





بورصة قطروهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسراً 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 11970.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 170.4 مليون سهم بقيمة 501.1 مليون ريال عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 25 سهمًا.

وانخفض قطاعي الصناعات والتأمين ببورصة قطر بنسبة 0.5%، 0.03%، على التوالي، فيما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.43%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%.