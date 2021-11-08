شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.1% بختام جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.568 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2060 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13548 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3195 نقطة.